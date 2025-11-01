L’Atalanta a Udine La Dea sogna il tridente di Dublino Scamacca può tornare titolare
Tornare a vincere, dopo cinque pareggi consecutivi in campionato, è l’imperativo per l’ Atalanta che alle 15 sarà impegnata nella prima di quattro trasferte novembrine (le altre a Marsiglia e Francoforte, in Champions, e a Napoli), affrontando l’ Udinese al BluEnergy Stadium. Bianconeri che nell’ex stadio Friuli non battono i nerazzurri dal 2017. Negli ultimi tre incroci in terra friulana tre pareggi per 2-2, per 1-1 e per 0-0 a gennaio. "Sarà una partita difficile perché l’Udinese è una squadra ben allenata, molto solida, con giocatori dotati fisicamente: vanno molto forte, se rallenti contro di loro vai sotto", ha avvisato alla vigilia Ivan Juric. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
