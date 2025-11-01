L’assenza da due settimane l' auto sbagliata e le ricerche in trincea | cosa sappiamo dello scomparso sul Monte Baldo
Proseguono senza sosta le ricerche di un uomo di 76 anni disperso sul Monte Baldo, al confine tra Veneto e Trentino; di lui non si hanno notizie da oltre due settimane. Le operazioni, però, sono partite solo giovedì 30 ottobre, quando un amico ha denunciato il mancato rientro.Parlano i. 🔗 Leggi su Trentotoday.it
