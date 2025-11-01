L’Asl in lutto per la morte di Sultana

Una grave perdita per il servizio sanitario locale. Alla prematura età di 65 anni, è morta la dottoressa Marina Letizia Sultana (nella foto), per lungo tempo assistente sociale della Zona Distretto della Valtiberina, professionista appassionata e punto di riferimento per colleghi e cittadini. Una donna che amava molto il suo lavoro. "Ci uniamo nel dolore ai suoi familiari e siamo vicini alla comunità professionale di appartenenza, a tutte le colleghe e i colleghi – interni ed esterni – che in questi anni hanno condiviso con lei la passione per il lavoro, il rispetto dei principi e dei valori della professione": così la ASL Toscana Sud Est in una propria nota di cordoglio. 🔗 Leggi su Lanazione.it

