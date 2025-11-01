Lasciato a terra dopo la foto all’aereo la rabbia dell’oncologo costretto a scendere | Da lui comportamento inappropriato

La fotografia al muso dell’aereo poco prima di salirci, la richiesta di cancellarla da parte di un addetto alla sicurezza e, al rifiuto dell’uomo, la decisione di escluderlo dal volo. Questa è la sequenza degli eventi che hanno lasciato a terra l’oncologo torinese Claudio Zanon, direttore scientifico di Motore Sanità ed ex direttore sanitario dell’Ospedale Valduce di Como. L’episodio, definito «surreale e inaccettabile», succedeva il 28 ottobre all’aeroporto di Milano Malpensa e ora il medico ha scelto di denunciare il «trattamento increscioso» subito, di cui ancora non riesce a capacitarsi. La foto all’aereo e l’intervento dell’addetto. 🔗 Leggi su Open.online

Altri contenuti sullo stesso argomento

Malpensa, fotografa il muso dell'aereo con il cellulare e viene lasciato a terra. «Ho agito per la sicurezza dei passeggeri» - facebook.com Vai su Facebook

“Lasciato a terra da EasyJet per aver scattato una foto all’aereo”. La replica: “Comportamento inappropiato al gate” - Un medico torinese denuncia EasyJet: escluso da un volo per una foto all’aereo, la compagnia parla di comportamento inappropriato. Lo riporta blitzquotidiano.it

Lasciato a terra dopo la foto all’aereo, la rabbia dell’oncologo costretto a scendere: «Da lui comportamento inappropriato» - La denuncia del dottor Claudio Zanon che doveva partire da Malpensa con un volo Easyjet. Riporta open.online

Easyjet, passeggero fotografa muso dell'aereo e viene lasciato a terra: cosa è successo - Leggi su Sky TG24 l'articolo Easyjet, passeggero fotografa muso dell'aereo e viene lasciato a terra: cosa è successo ... Scrive tg24.sky.it