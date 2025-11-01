Lasciamo a piedi i nostri ragazzi Ma se poi succede qualcosa?

"Ma lei si rende conto? Siamo arrivati al punto da dover lasciare in strada i nostri ragazzi, soprattutto minorenni, perché gli autobus che sono previsti dall’orario non passano. Nella mia lunga carriera passata dentro Conerobus non si era mai arrivati a questo punto". A parlare è uno degli oltre 400 autisti della principale azienda di Trasporto pubblico locale delle Marche. Oltre a una forte preoccupazione per il suo futuro professionale in seno all’azienda, il suo pensiero va alle famiglie delle centinaia di studenti e studentesse che dall’inizio della scuola sono costretti ad arrivare tardi a scuola: "Per fortuna fino a oggi non sono successe cose gravi a nessuno degli studenti che ogni mattina patisce il forte disagio. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

