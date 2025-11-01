Larciano | due incidenti due ciclisti in gravi condizioni

Larciano, 1 novembre 2025 – A Larciano, nel giro di appena mezz’ora e a pochi chilometri di distanza l’uno dall’altro, si sono verificati due distinti incidenti che hanno coinvolto alcuni ciclisti. Il primo è avvenuto in via Francesca, in località Castelmartini, dove una coppia di ciclisti di Cerreto Guidi si è scontrata con un’auto. Ad avere la peggio è stato un uomo di 78 anni, trasportato in gravi condizioni all’ospedale di Cisanello, a Pisa, con l’elisoccorso Pegaso. Poco dopo, un secondo incidente dalla dinamica simile è avvenuto in via Marconi, dove sono rimasti coinvolti due ciclisti di Pistoia. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Larciano: due incidenti, due ciclisti in gravi condizioni

