Laptop smarrito a bordo il volo United Washington-Fiumicino rientra alla base
Fiumicino, 1 novembre 2025 – È successo il 15 ottobre ma raccontato solo nelle scorse ore sui giornali specializzati. Un Boeing 767-400, registrato N76054, della compagnia statunitense United Airlines partito da Washington e diretto a Roma Fiumicino con 216 passeggeri a bordo è stato costretto a tornare indietro perché un passeggero aveva perso il suo computer portatile, caduto dietro a un pannello nella cabina passeggeri, per timore che la batteria al litio potesse prendere fuoco. Il pilota ha scelto di tornare a Washington per cercarlo. Il volo UA-126 era partito da meno di un’ora e si trovava era in rotta a FL310, a circa 80 nm a sud-est di Boston, quando un passeggero ha segnalato che aveva perso il portatile e non riusciva a ritrovarlo. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
Laptop smarrito a bordo, il volo United Washington-Fiumicino rientra alla base - Fiumicino, 1 novembre 2025 – È successo il 15 ottobre ma raccontato solo nelle scorse ore sui giornali specializzati. Come scrive ilfaroonline.it
“Il mio pc è sparito, è finito in una fessura ed è caduto nella stiva”: passeggero perde il computer, volo intercontinentale diretto a Roma inverte la rotta e torna indietro - Un laptop caduto in una zona inaccessibile della stiva costringe un volo United Airlines a tornare all'aeroporto di partenza ... Segnala ilfattoquotidiano.it