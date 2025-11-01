Laptop smarrito a bordo il volo United Washington-Fiumicino rientra alla base

Fiumicino, 1 novembre 2025 – È successo il 15 ottobre ma raccontato solo nelle scorse ore sui giornali specializzati. Un Boeing 767-400, registrato N76054, della compagnia statunitense United Airlines partito da Washington e diretto a Roma Fiumicino con 216 passeggeri a bordo è stato costretto a tornare indietro perché un passeggero aveva perso il suo computer portatile, caduto dietro a un pannello nella cabina passeggeri, per timore che la batteria al litio potesse prendere fuoco. Il pilota ha scelto di tornare a Washington per cercarlo. Il volo UA-126 era partito da meno di un’ora e si trovava era in rotta a FL310, a circa 80 nm a sud-est di Boston, quando un passeggero ha segnalato che aveva perso il portatile e non riusciva a ritrovarlo. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it