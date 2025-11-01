Lanterns brutte notizie per la nuova serie DCU | arriverà più tardi del previsto?

La serie HBO è uno dei tre progetti in programma per il prossimo anno ambientati nel DC Universe di James Gunn, ma potrebbe non arrivare così presto come era stato affermato in precedenza L'uscita di Lanterns era inizialmente prevista per i primi mesi del 2026, ma dopo che il co-CEO dei DC Studios, James Gunn, ha recentemente dichiarato di non essere ancora al corrente dei piani per la diffusione di un teaser trailer, sembra che la serie arriverà più tardi di quanto immaginavamo. HBO ha già in programma diverse grandi serie in uscita nella prima metà del prossimo anno, e i DC Studios probabilmente non vorranno che Lanterns si sovrapponga a Supergirl, la cui uscita nelle sale è prevista per giugno. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

