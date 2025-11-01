L’ansia il senso della cura i figli che restano sempre anche se sempre più lontani

Ilfoglio.it | 1 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Arrivata a Can Tho, sul delta del Mekong, dopo una chiacchierata con un pappagallo cenerino ecco palesarsi davanti ai suoi occhi quello che sembra a tutti gli effetti un pasticcio di maccheroni all. Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

l8217ansia il senso della cura i figli che restano sempre anche se sempre pi249 lontani

© Ilfoglio.it - L’ansia, il senso della cura, i figli che restano sempre, anche se sempre più lontani

Contenuti che potrebbero interessarti

Cerca Video su questo argomento: L8217ansia Senso Cura Figli