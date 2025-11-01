L’anno di Ruben Amorim al Manchester United | ha fatto tornare la speranza Guardian

Un anno dopo il suo arrivo, Ruben Amorim ha riportato un barlume di speranza al Manchester United dopo mesi di caos e scetticismo. Scelto da Ratcliffe come simbolo di una nuova era, il tecnico portoghese ha vissuto momenti duri — da Grimsby al Natale disastroso — ma ora raccoglie i primi frutti con tre vittorie di fila e u n trionfo ad Anfield. La società resta convinta del suo progetto a lungo termine, evitando il solito “lavare e ripetere” degli ultimi dieci anni. Ratcliffe lo paragona ad Arteta nei primi tempi all’Arsenal e gli concede tempo. Amorim, oggi, incarna la pazienza e la visione che lo United aveva dimenticato. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - L’anno di Ruben Amorim al Manchester United: ha fatto tornare la speranza (Guardian)

