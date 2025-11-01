L’annessione procede anche con l’archeologia
L’annessione a Israele della Cisgiordania palestinese è in atto. In attesa di quella ufficiale, ogni giorno si materializza sul terreno in varie forme. E la conquista dei siti archeologici ne . il manifesto. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
La finta pace di Trump è definitivamente tramontata con l'annuncio da parte di Netanyahu di procedere con massicci raid su Gaza. Del resto già dopo l'11 ottobre si contano centinaia di morti palestinesi, di cui la metà bambini e bambine. Inoltre, la Knesset ha - facebook.com Vai su Facebook
Le parole sono importanti: Trump non ha detto che impedirà a Israele di annettere la Cisgiordania, ma che Israele "non può farlo adesso". Spiegato altrimenti: chiede all'alleato di aspettare qualche anno perlomeno per l'annessione formale - quella informale p - X Vai su X