Lunga trasferta in programma per l’ Elettromeccanica Angelini Cesena, che questa sera alle 20.30 sarà impegnata nella quarta giornata del campionato di pallavolo femminile di serie B1. Le bianconere scenderanno infatti in campo a Ostiano, in provincia di Cremona, contro una formazione solida e ben attrezzata, che ha dominato il campionato l’anno scorso, uscendo poi ai playoff contro Modena. Entrambe le squadre arrivano da un passo falso: le lombarde sono state sconfitte a Forlì, mentre Cesena (che peraltro è ancora a secco di vittorie) si è arresa contro Bologna. La classifica vede Ostiano in settima posizione con 4 punti, mentre Benazzi e compagne sono ancora alla ricerca del giusto abbrivio, come testimonia l’ultimo posto a quota 1 punto. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - L’Angelini a Ostiano: "In campo a testa alta"