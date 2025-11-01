L’analisi di Vespa È già campagna per le Politiche

Vespa La campagna elettorale per le elezioni politiche del 2027 è cominciata ieri mattina quando i senatori dell'opposizione hanno sventolato il cartello: "No ai pieni poteri". È evidente che la separazione delle carriere dei magistrati non ha niente a che fare con i pieni poteri del governo o del presidente del Consiglio. Ricordiamo che l'Italia è l'unico Paese europeo (e non solo) in cui il pubblico ministero non dipende dal ministero della Giustizia. E resterà ovviamente indipendente anche dopo questa riforma. Di più: Andrea Orlando, ex ministro della Giustizia del Pd, ha detto – come altri – che avere un proprio consiglio superiore renderebbe i magistrati requirenti ancora più potenti.

