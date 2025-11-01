Lana e dintorni | alla scoperta del paese delle mele

Tra i meleti che profumano d’autunno e i vigneti che disegnano geometrie sulle colline, il borgo di Lana dell’Alto Adige conquista al primo sguardo. È un piccolo mondo dove l’anima. 🔗 Leggi su Appuntidizelda.it © Appuntidizelda.it - Lana e dintorni: alla scoperta del paese delle mele

