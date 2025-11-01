L’amministrazione Trump dovrà usare fondi di emergenza per pagare i sussidi per l’assistenza alimentare nonostante lo shutdown
Due tribunali federali americani hanno stabilito che l’amministrazione Trump non potrà sospendere i fondi di emergenza a causa dello shutdown, ma dovrà continuare a versare i sussidi per l’assistenza alimentare. Il governo sta chiedendo chiarimenti in merito a quali quali fondi possa adoperare, perché quelli di emergenza a sua disposizione non sono sufficienti per coprire il fabbisogno mensile dello SNAP, il programma federale che sostiene famiglie in condizioni di povertà, consentendo loro di acquistare cibo. Il programma ha un costo mensile di otto miliardi di dollari, e coinvolge quarantadue milioni di persone. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Per la stampa americana l'amministrazione Trump ha già identificato gli obiettivi da colpire: ci sono porti e aeroporti usati per il contrabbando di droga, ma anche strutture navali - facebook.com Vai su Facebook
L'amministrazione Trump ha dichiarato guerra al narcotraffico, accusando il leader venezuelano Maduro di gestire un "cartello statale" colluso con i ribelli colombiani delle Farc. Washington vuole un cambio di regime a Caracas? Il podcast di @marcoorioles - X Vai su X
'Trump vuole usare il Pentagono per deportazione di massa' - Emettere nel primo giorno di insediamento una dichiarazione di emergenza nazionale, che potrebbe consentire di utilizzare fondi del Pentagono (anche per il muro al ... Segnala tuttosport.com
Trump, spero di non dover mai usare l'arsenale nucleare - Lo ha detto Donald Trump parlando ai vertici militari a Quantico sostenendo di "averlo ricostruito". Secondo ansa.it
Trump: "Cambierò il nome al Golfo del Messico, potrei usare la forza contro Panama e Groenlandia" - Nella prima conferenza stampa dell'anno, il presidente Donald Trump, non ancora insediato, si è presentato già come Commander- Secondo rainews.it