L’amministrazione Trump dovrà usare fondi di emergenza per pagare i sussidi per l’assistenza alimentare nonostante lo shutdown

Due tribunali federali americani hanno stabilito che l'amministrazione Trump non potrà sospendere i fondi di emergenza a causa dello shutdown, ma dovrà continuare a versare i sussidi per l'assistenza alimentare. Il governo sta chiedendo chiarimenti in merito a quali quali fondi possa adoperare, perché quelli di emergenza a sua disposizione non sono sufficienti per coprire il fabbisogno mensile dello SNAP, il programma federale che sostiene famiglie in condizioni di povertà, consentendo loro di acquistare cibo. Il programma ha un costo mensile di otto miliardi di dollari, e coinvolge quarantadue milioni di persone.

