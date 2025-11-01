Lamborghini Torino inaugurato da Winkelmann e Capello il primo showroom in Piemonte

Un altro Toro diventa protagonista nel capoluogo sabaudo. Dopo Bari, Roma, Bologna, Verona, Bergamo e Milano, apre la nuova sede di Lamborghini Torino, prima concessionaria in Piemonte per la casa di sant'Agata Bolognese. Una struttura modernissima articolata su 1.400 mq di superficie in corso Allamano, nel quartiere di Mirafiori, con showroom, officina e uno spazio dedicato alle personalizzazioni per i clienti. Ai microfoni di Gazzetta Motori Stephan Winkelmann, chairman e amministratore delegato di Automobili Lamborghini, e Dindo Capello, presidente di Lamborghini Torino. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

