L’Alma Mater si svela I campus della Romagna aprono le porte al futuro

L’ Università di Bologna apre le porte a studentesse e studenti che vogliono orientarsi e conoscere i corsi di studio di Ateneo nelle sedi romagnole, le modalità di accesso, i servizi e la città da vivere per e oltre lo studio. Gli Open day in programma a Cesena, Forlì, Ravenna e Rimini si svolgeranno in presenza e online e saranno un’importante occasione per entrare all’Università, conoscerla da vicino e per mezzo di chi già la vive ogni giorno. Sarà possibile parlare e confrontarsi anche con studentesse e studenti già iscritti e condividere con loro dubbi ed esperienze sulle Lauree di primo livello (3 anni) e Magistrali a ciclo unico (5 anni). 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

