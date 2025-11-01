Continua a vincere e convincere Lilli Tagger sul circuito mondiale. La 17enne austriaca di Lienz (vicina al confine con San Candido) che si allena con Francesca Schiavone alla “Schiavone Team Lab“ di Varese, ha sconfitto la tedesca Matara Korpatsch nei quarti di finale del WTA 250 cinese di Junjiang con il punteggio di 63, 64 e prosegue la sua scalata alla classifica, che lunedì la vedrà entrare per la prima volta nella top-170. La sua è stata, nel 2025, un’incredibile ascesa, cominciata a gennaio addirittura dal numero 977 e via via cresciuta con tre vittorie ITF nei 75mila di Kursumlijska Banja (Srb), Bucarest (Rom) e Terrassa (Spa) e una finale ad Amstetten (Aut), a cui ha aggiunto il titolo juniores sulla celebre terra battuta del Roland Garros. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

L'allieva di schiavone. Tagger elimina anche Korpatsch. È in semifinale nel 250 di Junjiang