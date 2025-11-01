L’allieva di schiavone Tagger elimina anche Korpatsch È in semifinale nel 250 di Junjiang
Continua a vincere e convincere Lilli Tagger sul circuito mondiale. La 17enne austriaca di Lienz (vicina al confine con San Candido) che si allena con Francesca Schiavone alla “Schiavone Team Lab“ di Varese, ha sconfitto la tedesca Matara Korpatsch nei quarti di finale del WTA 250 cinese di Junjiang con il punteggio di 63, 64 e prosegue la sua scalata alla classifica, che lunedì la vedrà entrare per la prima volta nella top-170. La sua è stata, nel 2025, un’incredibile ascesa, cominciata a gennaio addirittura dal numero 977 e via via cresciuta con tre vittorie ITF nei 75mila di Kursumlijska Banja (Srb), Bucarest (Rom) e Terrassa (Spa) e una finale ad Amstetten (Aut), a cui ha aggiunto il titolo juniores sulla celebre terra battuta del Roland Garros. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
Scopri altri approfondimenti
Roland Garros, Tagger regina Juniores: l'allena la Schiavone. E ha un legame con Sinner... - Il primo slam di un’allieva dell’accademia di Francesca Schiavone non poteva che essere il Roland Garros. Secondo gazzetta.it
Lilli Tagger, l’astro nascente del tennis femminile sulle orme di Francesca Schiavone - Allieva di Francesca Schiavone, Lilli Tagger ha conquistato il Roland Garros Junior 2025 e impressionato per la qualità del suo tennis, impreziosito da uno splendido rovescio a una mano. Secondo sport.sky.it