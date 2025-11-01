L’alleato invisibile Come il batterio Wolbachia sta cambiando la geopolitica della salute globale

Nelle pieghe della lotta alle malattie tropicali più trascurate si muove un attore minuscolo e silenzioso, un batterio che vive all’interno delle cellule di insetti e aracnidi, e che da qualche anno ha iniziato a riscrivere il rapporto tra scienza, sviluppo e potere. Si chiama Wolbachia, e la sua storia racconta non solo di biologia e salute pubblica, ma di equilibri geopolitici che stanno cambiando in profondità. Il problema è noto: ogni anno decine di milioni di persone si ammalano di dengue, e migliaia muoiono per complicazioni emorragiche o per mancanza di accesso a cure adeguate. Le cifre oscillano, ma le stime più accreditate parlano di oltre 60 milioni di casi sintomatici e centinaia di migliaia di ospedalizzazioni. 🔗 Leggi su It.insideover.com

