A Firenze gli affitti brevi diventano un po’ meno convenienti. Con la nuova legge di bilancio, che dovrebbe portare dal 21% al 26% la cedolare secca sulle locazioni brevi, anche per la prima casa, cambia il calcolo della convenienza per chi affitta ai turisti. L’aumento del 5% pesa soprattutto in una città come Firenze, dove migliaia di appartamenti sono oggi destinati a soggiorni turistici e la pressione sul mercato residenziale è sempre più evidente. Secondo le proiezioni di Scenari Immobiliari e Aigab (Associazione italiana dei gestori di affitti brevi), pubblicate dal Sole 24 Ore, a Firenze un trilocale destinato agli affitti brevi genera un ricavo medio di 2. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - L’affitto breve ora conviene meno: "Un trilocale? Tasse su di 150 al mese"