L' aeroporto di Reggio Calabria continua a crescere e spera nel milione di passeggeri

Continuano a essere molto positivi i dati di traffico dell'aeroporto Tito Minniti di Reggio Calabria. Assaeroporti ha diffuso i numeri del mese di settembre 2025, che vede lo scalo reggino a quota 88.054 passeggeri con una crescita di +52,7%. Bene anche il totale parziale dell'anno. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

Giuseppe Falcomatà, Sindaco della Città Metropolitana di Reggio Calabria, esprime preoccupazione per la riduzione delle tratte operate da ITA Airways dall'Aeroporto dello Stretto "Tito Minniti". La cancellazione di alcuni voli per Roma dall'operativo del mese - facebook.com Vai su Facebook

Aeroporto Reggio Calabria: restrizioni per il traffico IFR fino al 31/12/2026 • REGISTRATI e commenta sul Sito! #aeroportoreggiocalabria #enav - X Vai su X

Aeroporto Tito Minniti, Nucera: “Scalo strategico per l’area dello Stretto, ma serve il volo mattutino per Milano” - Giuseppe Nucera, imprenditore e presidente del movimento “La Calabria che Vogliamo”, nonché già presidente di Confindustria Reggio Calabria, esprime soddisfazione per i recenti progressi dell'aeroport ... Scrive reggiotv.it

Falcomatà: “Smantellamento dell’aeroporto di Reggio per scelte della Sacal e della Regione?” - Il sindaco della Città Metropolitana di Reggio Calabria, Giuseppe Falcomatà, esprime “seria preoccupazione in merito ... Lo riporta giornaledicalabria.it

Volo mattutino Reggio/Milano, Nucera: “L’assenza è un danno al turismo e alle imprese” - Per Nucera, è indispensabile che istituzioni e imprenditori instaurino un dialogo costante e costruttivo. Secondo citynow.it