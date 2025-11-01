L' aeroporto di Reggio Calabria continua a crescere e spera nel milione di passeggeri

Continuano a essere molto positivi i dati di traffico dell'aeroporto Tito Minniti di Reggio Calabria. Assaeroporti ha diffuso i numeri del mese di settembre 2025, che vede lo scalo reggino a quota 88.054 passeggeri con una crescita di +52,7%. Bene anche il totale parziale dell'anno. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

