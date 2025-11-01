Ladro maldestro rimane incastrato nell' oblò del camper che voleva svaligiare

Un ladro maldestro è rimasto incastrato nell'oblò del camper nel quale stava cercando di entrare. L'insolita scena si è presentata stanotte davanti alla sede della protezione civile del VI Gruppo nella periferia est della Capitale. Notato un uomo bloccato sul tetto dell'autocaravan per liberarlo. 🔗 Leggi su Romatoday.it

