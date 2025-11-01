Ladri in azione vetrata d' ingresso spaccata al pub sul Lungoticino a Pavia E furto in parrocchia a Mortara

Pavia, 1 novembre 2025 - Anche nella notte di Halloween i ladri non fanno distinzione tra sacro e profano: un colpo fallito a un pub e uno riuscito in chiesa. Erano già quasi le 6 di oggi, sabato 1 novembre, quando è scattato l'allarme sonoro al pub El Diablo Saloon, noto locale pavese all'angolo tra piazzale Ponte Ticino e il Lungoticino Sforza. Ignoti malviventi hanno usato un grosso sasso, pare preso dal vicino cantiere per la riqualificazione dei marciapiedi, e hanno mandato in frantumi la vetrata dell'ingresso. Un furto che al più avrebbe potuto fruttare i pochi contanti del fondo cassa, ma che è fallito per l'entrata in funzione della sirena dell'antifurto, che ha evidentemente preso alla sprovvista i ladri, fuggiti a mani vuote, senza neppure entrare nel pub, ma lasciando il danno ingente. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

