L’ad della Stretto di Messina Pietro Ciucci | Il Ponte non si ferma La delibera Cipess avrà efficacia

Feedpress.me | 1 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

«Eravamo, e lo siamo ancora, convinti di aver dato risposte esaurienti, per questo, la decisione della Corte dei conti ci ha sorpreso. Siamo in piena sintonia con la linea dettata dal Governo e con le dichiarazioni del ministro Salvini, valuteremo le motivazioni e le esamineremo punto per punto. Vogliamo capire quali delle nostre risposte siano state considerate insoddisfacenti». L’amministratore. 🔗 Leggi su Feedpress.me

