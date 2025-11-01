L’ad della Stretto di Messina Pietro Ciucci | Il Ponte non si ferma La delibera Cipess avrà efficacia
«Eravamo, e lo siamo ancora, convinti di aver dato risposte esaurienti, per questo, la decisione della Corte dei conti ci ha sorpreso. Siamo in piena sintonia con la linea dettata dal Governo e con le dichiarazioni del ministro Salvini, valuteremo le motivazioni e le esamineremo punto per punto. Vogliamo capire quali delle nostre risposte siano state considerate insoddisfacenti». L’amministratore. 🔗 Leggi su Feedpress.me
Scopri altri approfondimenti
È inutile attraversare lo Stretto di Messina in 30 secondi se poi per andare a Siracusa in treno (127 km) ci vogliono 3 ore e 28 minuti. #PiazzaPulita - X Vai su X
Messina si mobilita contro il Ponte sullo Stretto: il 29 novembre la grande manifestazione No Ponte Nella Sala Ovale del Comune è stata presentata la mobilitazione annunciata come “la più grande mai vista”. Il Comitato Corteo No Ponte invita cittadini, associ - facebook.com Vai su Facebook
Ciucci (Stretto di Messina Spa): «Non c’è bisogno di un’altra gara. Sbagliato accusarci sui costi» - «Siamo nell’ambito delle interlocuzioni e delle problematiche che bisogna superare quando si fa un’opera di questa complessità. corriere.it scrive
Ponte, l'ad della società Stretto di Messina: "Rispettate tutte le norme. Il cantiere al via a febbraio" - Dopo il mancato visto della Corte dei Conti alla delibera del Cipess per la realizzazione del Ponte sullo Stretto, il Tempo contatta Pietro Ciucci, ... Come scrive iltempo.it
Il Ponte sullo Stretto di Messina, il progetto si complica: gli scenari futuri - I dubbi della Corte dei Conti, il boom di candidature, le rassicurazioni di Ciucci e la sicurezza del ministro Salvini ... Lo riporta corrieredellacalabria.it