L’accordo Usa-Ue sui dazi non piace alle imprese
Le imprese europee danno un giudizio "misto", ma prevalentemente negativo, dell’intesa siglata dall’Unione europea con Trump sui dazi. E i nodi irrisolti, con le minacce di nuovi dazi dai mobili alla pasta ai farmaci, assieme all’incertezza stanno facendo da freno agli investimenti, oltre che all’export europeo. A dirlo è uno studio che la Bce pubblicherà nel prossimo bollettino economico, basato sui dati raccolti da 71 aziende non finanziarie europee fra il 29 settembre e il 9 ottobre 2025. Contiene le prime valutazioni su cosa stia succedendo dopo l’intesa, voluta fortemente dalla presidente della Commissione Ue Ursula von der Leyen in una postura europea conciliante, che l’opposizione definisce arrendevole, sponsorizzata apertamente anche dal governo italiano. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
