L’accoglienza di Montreal e i tipici personaggi di Mordecai Richler

Poche città mi rendono più felice di quanto lo faccia Montreal. Sì, amico mio, hai capito bene: Montreal. È in Canada, vero? Sì, certo, è in Canada. Ma adesso dimenticati di tutto quello che potresti forse sapere di quello sport chiamato curling. E, per favore, prova quantomeno a dimenticare (se davvero non riesci proprio a perdonarlo) quel modo di cantare da musical di Céline Dion e Corey Hart. Se c'è una città che può superare ogni tua aspettativa e forse – dico forse – soddisfare i tuoi sogni urbani, è questa. Prepara il tuo passaporto e chiedi quanto costano quegli stivali impermeabili. Perché Montreal è una città che non ti devi perdere.

