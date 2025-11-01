Laboratorio Gaza | così la ricostruzione diventa un esperimento globale tra dati denaro e potere
Sembrava uno spot. «Di cattivo gusto» secondo i più moderati, «un’operazione squallida, subdola e vergognosa», strepitavano i più scalmanati. Ma il video generato con l’Intelligenza artificiale Gaza resort postato a fine febbraio da Donald Trump sul suo social Truth, in cui il presidente Usa (o chi per lui) mostrava la sua visione della Striscia trasformata da territorio martoriato dalla guerra in riviera di lusso, forse non era soltanto una boutade. Dopo il fragile accordo mediato dagli Stati Uniti e dai Paesi arabi con Israele e Hamas, l’obiettivo a lungo termine oggi è la ricostruzione a Gaza: è partita la corsa all’oro e non poggerà soltanto sul mattone ma anche e soprattutto sulla tecnologia e il controllo dei dati. 🔗 Leggi su Panorama.it
