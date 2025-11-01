L’abbuffata Una bella | s’lappada

Magni Al circolo degli anziani un pomeriggio è stato dedicato a una piccola festa con rinfresco, assaggio di pasticcini e salatini in occasione dei vent’anni della fondazione di questo luogo ricreativo che accoglie la terza età con passatempi vari, dal gioco delle carte a quello delle bocce. Generoso è stato il sindaco che ha offerto ai pensionati, soci e anche semplici amici, un gran bel rinfresco: tante bibite a disposizione, paste, panini imbottiti, pure delle focaccette. Qualcuno degli uomini si è un po’ lamentato perché il vino era assai razionato: solo un calice a testa. Non c’era invece nessuna restrizione per i mini panini imbottiti e pure per il dolce ed è stato così che la "sciura Rosetta", con performance che la distingue e che già è nota in tutto l’ambiente del circolo, "ci ha dato dentro". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

