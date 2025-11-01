Appena 2 vittorie in 10 giornate, appena 13 punti per una media da medio-bassa classifica. E ora anche quella chimera – per quanto potesse contare – dell’imbattibilità che cade. L’ Atalanta in casa dell’ Udinese affonda, perde la partita dopo una prestazione deludente, dominata fisicamente da una squadra con tutta un’altra fiducia in sé stessa rispetto a quella che (non) trasmette la squadra di Juric. A rendere il tutto ancora più amaro, il fatto che sia proprio il grande ex Nicolò Zaniolo a girare il coltello nella ferita e siglare l’1-0 finale che apre a questo punto una crisi, visto che il successo in campionato manca dal 21 settembre e in assoluto da 6 partite, il 30 settembre contro il Brugge. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

© Bergamonews.it - La zampata dell’ex Zaniolo fa affondare l’Atalanta: l’Udinese vince 1-0, Dea in crisi