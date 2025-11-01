La YOLO+ sfiora il colpaccio contro Potenza | prestazione da applausi per le cinghialesse
La YOLO+ Cestistica Benevento va vicinissima alla vittoria nella sfida casalinga contro la BCC Basilicata Potenza. Nonostante la pesante assenza di Saccomanno, le cinghialesse offrono una grande prestazione complessiva, che ha permesso alla Cestistica di giocare punto a punto contro Potenza per tutta la gara. Buono spunto per la YOLO+, che approccia la gara con la giusta intensità, andando in vantaggio a metà quarto con un canestro di capitan Manganiello. Potenza, tuttavia, risponde con due triple di Rodrigues, portandosi sul 5-10 a 3? dal termine. Coach Pasquariello ferma il gioco e la YOLO+ prova a reagire, ma non riesce a capitalizzare in attacco.
