ROMA – Prima settimana di programmazione di novembre per “La volta buona”, il daily show pomeridiano condotto da Caterina Balivo, in onda su Rai1 alle 14, da lunedì 3 a venerdì 7 novembre. Un nuovo ciclo di puntate tra talk e intrattenimento, con i protagonisti del mondo dello spettacolo, della società e del costume. Come di consueto, il pomeriggio di Rai1 si aprirà con il salotto dedicato a Ballando con le stelle, appuntamento fisso del lunedì, che vedrà protagonisti Guillermo Mariotto, Raimondo Todaro, Fabio Canino, Rossella Erra, i maestri Ciquito e Simone Di Pasquale e altri protagonisti, tra curiosità e retroscena del dance show più amato del sabato sera. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

© Lopinionista.it - “La volta buona”, gli ospiti da lunedì 3 a venerdì 7 novembre