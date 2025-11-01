La volta buona gli ospiti da lunedì 3 a venerdì 7 novembre
ROMA – Prima settimana di programmazione di novembre per “La volta buona”, il daily show pomeridiano condotto da Caterina Balivo, in onda su Rai1 alle 14, da lunedì 3 a venerdì 7 novembre. Un nuovo ciclo di puntate tra talk e intrattenimento, con i protagonisti del mondo dello spettacolo, della società e del costume. Come di consueto, il pomeriggio di Rai1 si aprirà con il salotto dedicato a Ballando con le stelle, appuntamento fisso del lunedì, che vedrà protagonisti Guillermo Mariotto, Raimondo Todaro, Fabio Canino, Rossella Erra, i maestri Ciquito e Simone Di Pasquale e altri protagonisti, tra curiosità e retroscena del dance show più amato del sabato sera. 🔗 Leggi su Lopinionista.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Il ballerino a La Volta Buona: «La fine con Francesca Tocca? Non sorrideva più...» - facebook.com Vai su Facebook
La volta buona, le anticipazioni della settimana (dal 6 al 10 ottobre): da Giulio Scarpati a Oscar Farinetti, gli ospiti di Caterina Balivo - X Vai su X
La Volta Buona dal 3 al 7 novembre su Rai 1: Caterina Balivo tra talk, spettacolo e grandi ospiti - 00: Caterina Balivo con Cesare Bocci, Vittoria Belvedere, Leo Gassmann, Raiz, Massimo Dapporto e Francesco Pannofino. Come scrive lifestyleblog.it
La volta buona torna oggi in tv con Caterina Balivo: scopri le anticipazioni e gli ospiti della puntata - Nuova settimana all’insegna delle emozioni, delle storie e dei grandi protagonisti a La volta buona, il programma condotto da Caterina Balivo, in onda da lunedì 27 a venerdì 31 ottobrealle 14. Riporta corrieredellumbria.it
Caterina Balivo conduce “La volta buona” su Rai 1: gli ospiti - Caterina Balivo conduce "La volta buona" oggi pomeriggio su Rai 1. Da msn.com