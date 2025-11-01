La Virtus Bologna espugna Trento 83-102 e vola in testa alla classifica
Trento, 1 novembre 2025 – Missione compiuta. La Virtus espugna Trento, 83-102 e vola in testa alla classifica, in attesa di sapere cosa farà Brescia. Non era facile perché la Virtus era reduce da due sconfitte consecutive, Kaunas e Monaco di Baviera. L’inizio è da paura, 7-0 per Trento e pensi che Bologna sia davvero alle corde. E invece non è così. Perché la squadra si ritrova, si rianima e lancia la prima doppia cifra di Luca Vildoza. L’argentino in quintetto dà la sferzata giusta e tutti lo seguono. La Virtus difende, ma soprattutto attacca anche meglio. E dopo aver fatto fatica, in Europa, a toccare quota 70, abbatte quota 100 contro quella che è una delle migliori difese del campionato. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
