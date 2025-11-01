La Virtus Aversa nella tana dell' Essence Fano

Dopo la bella vittoria casalinga contro Prata di Pordenone, la Virtus Aversa si prepara a tornare in campo per la terza giornata di campionato. Domani, domenica 2 novembre, i biancoazzurri saranno impegnati sul campo dell’Essence Hotels Fano, nelle Marche, con fischio d’inizio alle ore 18.Tra i. 🔗 Leggi su Casertanews.it

