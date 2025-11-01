La villa di Yasser Arafat diventa rifugio per gli sfollati di Gaza
La villa di Yasser Arafat a Gaza è ora rifugio delle famiglie di sfollati di Gaza. L'abitazione del defunto presidente dell'Autorità Nazionale Palestine si trova nel quartiere di Rimal ed è stata danneggiata dai raid israeliani degli ultimi due anni. Ma diverse stanze sono ancora intatte e alcune famiglie si sono sistemate lì. È quanto emerge dalle immagini di Afp Tv, che mostrano la casa, trasformata in museo dopo la morte del leader palestinese nel 2004 e decorata con murales in suo onore, circondata da macerie. Ashraf Nafeth Abu Salem, professore universitario, è tra coloro che ha trovato rifugio nella residenza: “Abbiamo ripulito in cortilee tolto le macerie. 🔗 Leggi su Iltempo.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
? A La Compagnia: di Reem Karssli e Madalina Rosca alle 17:30. Un viaggio lungo oltre 20 anni che segue Reem, Mohammed e Yasser, intrappolati tra una Siria da cui sono fuggiti e un’Europa ch - facebook.com Vai su Facebook