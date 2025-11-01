la villa di yasser arafat diventa rifugio per gli sfollati di gaza

La villa di Yasser Arafat a Gaza è ora rifugio delle famiglie di sfollati di Gaza. L'abitazione del defunto presidente dell'Autorità Nazionale Palestine si trova nel quartiere di Rimal ed è stata danneggiata dai raid israeliani degli ultimi due anni. Ma diverse stanze sono ancora intatte e alcune famiglie si sono sistemate lì. È quanto emerge dalle immagini di Afp Tv, che mostrano la casa, trasformata in museo dopo la morte del leader palestinese nel 2004 e decorata con murales in suo onore, circondata da macerie. Ashraf Nafeth Abu Salem, professore universitario, è tra coloro che ha trovato rifugio nella residenza: “Abbiamo ripulito in cortilee tolto le macerie. 🔗 Leggi su Iltempo.it

