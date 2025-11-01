La verità di Spoto su Garlasco e l’ipotesi sui pagamenti occulti di Giuseppe Sempio indagato per corruzione

A Quarto Grado parla Giuseppe Spoto, ex carabiniere del caso Garlasco. Intanto la Finanza indaga sui presunti pagamenti del padre di Andrea Sempio. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it © Notizie.virgilio.it - La verità di Spoto su Garlasco e l’ipotesi sui pagamenti occulti di Giuseppe Sempio indagato per corruzione

Altre letture consigliate

Riccardo Molinari: Gli affitti brevi non sono la causa dell'emergenza abitativa, la verità è che tanti appartamenti restano vuoti per il timore dei proprietari di vederseli occupati. Con il decreto sicurezza abbiamo dato una risposta di legalità accelerando di molto l - facebook.com Vai su Facebook

Garlasco, l'ex maresciallo Giuseppe Spoto: "Non ho mai preso soldi dalla famiglia Sempio" - Nel corso della puntata di "Quarto Grado", in onda venerdì 3 ottobre, è andata in onda un'intervista esclusiva a Giuseppe Spoto, l'ex maresciallo dei carabinieri, che ha subito una perquisizione della ... Da tgcom24.mediaset.it

Delitto di Garlasco/ Spoto e Sapone dicono tutto: intercettazioni su Sempio, i contatti, le telefonate… - I due ex carabinieri Spoto e Sapone sono stati intervistati ieri da Quarto Grado nell'ambito del giallo di Garlasco: ecco che cosa hanno detto Giuseppe Spoto, ex carabiniere che indagò su Andrea ... Si legge su ilsussidiario.net

Garlasco, spunta un secondo scontrino: il nuovo colpo di scena che coinvolge Andrea Sempio - Un documento datato 14 agosto 2007, il giorno dopo l’omicidio di Chiara Poggi, riaccende i dubbi e alimenta il dibattito sul caso Garlasco. Come scrive panorama.it