La vendita della Warner Bros influirà sul DC Universe di James Gunn?

Metropolitanmagazine.it | 1 nov 2025

Dopo oltre un decennio di produzioni cinematografiche decisamente incostanti, la Warner Bros. ha avviato un’audace ristrutturazione dei DC Studios. L’azienda ha assunto James Gunn e Peter Safran, entrambi con una rinomata esperienza negli adattamenti di supereroi, per progettare un nuovo universo cinematografico. Il loro obiettivo era quello di semplificare i film, le serie televisive, i progetti animati e i videogiochi della DC in un’unica linea temporale. Di conseguenza, per la prima volta da anni, il marchio DC sembrava essere su un percorso stabile, con progetti come Creature Commandos, Superman e la seconda stagione di Peacemaker che indicavano una nuova promettente direzione. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

