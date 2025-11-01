La vendita della Warner Bros influirà sul DC Universe di James Gunn?
Dopo oltre un decennio di produzioni cinematografiche decisamente incostanti, la Warner Bros. ha avviato un’audace ristrutturazione dei DC Studios. L’azienda ha assunto James Gunn e Peter Safran, entrambi con una rinomata esperienza negli adattamenti di supereroi, per progettare un nuovo universo cinematografico. Il loro obiettivo era quello di semplificare i film, le serie televisive, i progetti animati e i videogiochi della DC in un’unica linea temporale. Di conseguenza, per la prima volta da anni, il marchio DC sembrava essere su un percorso stabile, con progetti come Creature Commandos, Superman e la seconda stagione di Peacemaker che indicavano una nuova promettente direzione. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it
