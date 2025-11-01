La Valtellina olimpica parte dalle scuole

Ha preso il via in questi giorni “Next Sport Generation”, il progetto promosso dal Distretto Agroalimentare di Qualità della Valtellina in collaborazione con APF Valtellina, l’Ufficio Scolastico Territoriale di Sondrio e il CONI provinciale, con il patrocinio e il contributo della Provincia di. 🔗 Leggi su Sondriotoday.it

