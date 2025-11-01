La vallata dell’urbanistica condivisa Ecco il piano per quattro Comuni

di Claudio Roselli Un lavoro iniziato sette anni fa che comincia a intravedere la dirittura di arrivo. Si tratta del piano strutturale intercomunale, che vede assieme quattro Comuni della: Sansepolcro, Anghiari, Monterchi e Caprese Michelangelo. Le rispettive amministrazioni sono vicine all’adozione nei singoli consigli comunali; la proposta di piano, che a fine luglio è stata approvata dal consiglio dell’Unione Montana dei Comuni, è stata presentata di recente a Palazzo delle Laudi, dove si sono dati appuntamento i professionisti dei Comuni interessati, con relatori gli architetti Laura Tavanti del gruppo di progettazione e Massimiliano Baquè, dirigente del servizio urbanistica del Comune di Sansepolcro e responsabile del procedimento. 🔗 Leggi su Lanazione.it

