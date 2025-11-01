La tua auto potrebbe avere un fermo amministrativo senza che tu lo sappia | ecco come verificare

Se giri con un’auto sottoposta a fermo amministrativo rischi una multa fino a 7.937 euro, la confisca del veicolo e implicazioni penali in caso di incidente. Prima di rischiare gravi conseguenze se si hanno dubbi sul fatto che la propria auto sia sottoposta a fermo amministrativo (ad esempio perché si è comprata da un privato senza controlli preventivi) meglio verificarlo. La procedura è semplice e si svolge online. La tua auto potrebbe avere un fermo amministrativo senza che tu lo sai: ecco come verificare (Cityrumors.it) Le amministrazioni o gli enti competenti come Comuni, INPS, Regioni usano il fermo amministrativo ossia il blocco di beni mobili per riscuotere crediti non pagati. 🔗 Leggi su Cityrumors.it

