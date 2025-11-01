La truffa delle finte riviste della polizia | è tutto prescritto

Nel 2018 la guardia di finanza aveva eseguito ordinanze di custodia cautelare in carcere e agli arresti domiciliari emessa dal Tribunale di Monza nei confronti di 18 persone – residenti tra Brugherio, Macherio, Cologno Monzese e Vimodrone – indagate per associazione a delinquere finalizzata alla truffa, riciclaggio, autoriciclaggio e trasferimento fraudolento di valori perché, presentandosi al telefono come avvocati, marescialli dei carabinieri, finanzieri e addirittura giudici, riuscivano a truffare vecchi abbonati a riviste che solo in apparenza erano riconducibili alle forze dell’ordine, riuscendo a farsi pagare presunti arretrati di numeri non saldati. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - La truffa delle finte riviste della polizia: è tutto prescritto

