la tregua tra xi e trump raccoglie i primi frutti il caso nexperia

Formiche.net | 1 nov 2025

Gli Stati Uniti si preparano ad annunciare la ripresa delle spedizioni di semiconduttori da parte di Nexperia Bv, azienda olandese con impianti in Cina, dopo l’intesa commerciale raggiunta tra Donald Trump e Xi Jinping durante il vertice di questa settimana. Secondo una fonte vicina al dossier, la decisione sarà illustrata in un fact sheet che la Casa Bianca pubblicherà a breve, come parte dell’accordo commerciale siglato dai due leader. La mossa mira a ridurre le tensioni sulla catena globale dell’automotive, dove il blocco delle esportazioni da parte cinese aveva minacciato di paralizzare la produzione europea. 🔗 Leggi su Formiche.net

