La tragedia di Pinarella Gnoli | la difesa chiede l’abbreviato Secondo fascicolo fari sul Consar

Cervia (Ravenna), 1 novembre 2025 – Emergono due ulteriori novità nella vicenda della tragedia di Pinarella, costata la vita il 24 maggio scorso a Elisa Spadavecchia, 66 anni, turista vicentina travolta da una ruspa mentre passeggiava sulla spiaggia. Richiesta di rito abbreviato condizionato per il ruspista. La prima riguarda Lerry Gnoli, 54 anni, il ruspista accusato di omicidio colposo aggravato dall’assunzione di stupefacenti e dal mancato rispetto delle norme antinfortunistiche: i suoi difensori, Carlo Benini e Vittorio Manes, hanno depositato la richiesta di rito abbreviato condizionato. Secondo fascicolo d’indagine: riflettori sul consorzio Consar. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - La tragedia di Pinarella, Gnoli: la difesa chiede l’abbreviato. Secondo fascicolo, fari sul Consar

Turista travolta e uccisa dalla ruspa. Ecco la determina che autorizzava i lavori sulla spiaggia di Pinarella - C'è un documento mai emerso prima che la difesa di Lerry Gnoli, il ruspista 54enne accusato dell' omicidio colposo di Elisa Spadavecchia, considera importante per chiedere la scarcerazione del suo ass ...

Lerry Gnoli, l'uomo che ha travolto e ucciso Elisa Spadavecchia a Pinarella di Cervia: «Pochi giorni prima un'altra donna sfiorata dalla sua ruspa» - Il Tribunale del Riesame ha respinto la richiesta di scarcerazione presentata dai legali di Lerry Gnoli, il 54enne accusato per la morte di Elisa Spadavecchia, la tusita 66enne travolta da una ruspa ...