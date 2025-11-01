La Torre | Il duro lavoro sta dando i suoi frutti ecco il mio ruolo…

di Giuseppe Lo Porto Le parole di Pietro La Torre, centrocampista dell’Inter Primavera, sul suo inizio di stagione con la seconda squadra nerazzurra. Tutti i dettagli in merito. Pietro La Torre, centrocampista dell’ Inter Primavera,  ha parlato dopo la vittoria contro il  Frosinone. COMMENTO VITTORIA – Stiamo lavorando bene già da inizio anno. C’è stato un momento in cui giocavamo bene, creavamo tanto, anche nel fraseggio facevamo bene, ma facevamo fatica a portare a casa punti. Secondo me il duro lavoro e l’impegno che ci mettiamo ogni giorno in allenamento, ogni settimana, sta portando i suoi frutti. 🔗 Leggi su Internews24.com

