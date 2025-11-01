La Top Spin Messina torna a Villa Dante contro la Marcozzi
Dopo due vittorie in trasferta consecutive, che hanno fruttato cinque punti in classifica, la Top Spin Messina WatchesTogether è pronta a vivere le emozioni del debutto casalingo. Domenica, con inizio alle ore 17, la squadra del presidente Giorgio Quartuccio tornerà finalmente a giocare davanti. 🔗 Leggi su Messinatoday.it
Leggi anche questi approfondimenti
? Velivoli senza pilota da Messina a Lipari per il trasporto di materiale sanitario. L'idea sviluppata ABzero, spin-off della Scuola superiore Sant’Anna di Pisa, col coordinamento del Simt. “Una prima assoluta nel panorama nazionale”. Come funziona Leggi l'a - facebook.com Vai su Facebook
La Top Spin Messina espugna Servigliano per 3-1 e fa bottino pieno - X Vai su X
La Top Spin Messina torna a Villa Dante per il debutto casalingo contro la Marcozzi - Dopo due vittorie in trasferta consecutive, che hanno fruttato cinque punti in classifica, la Top Spin Messina WatchesTogether è pronta a vivere le emozioni del debutto casalingo. Lo riporta messinasportiva.it
Tennistavolo, la Top Spin Messina torna a Villa Dante: contro la Marcozzi il debutto casalingo - Dopo due vittorie in trasferta consecutive, che hanno fruttato cinque punti in classifica, la Top Spin Messina WatchesTogether è pronta a vivere le emozioni del debutto casalingo. Come scrive strettoweb.com
La Top Spin Messina torna a Villa Dante contro la Marcozzi - Dopo due trasferte consecutive, la squadra del presidente Giorgio Quartuccio è pronta ad affrontare domenica pomeriggio la rivale sarda ... today.it scrive