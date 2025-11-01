La Top Spin Messina torna a Villa Dante contro la Marcozzi

Messinatoday.it | 1 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo due vittorie in trasferta consecutive, che hanno fruttato cinque punti in classifica, la Top Spin Messina WatchesTogether è pronta a vivere le emozioni del debutto casalingo. Domenica, con inizio alle ore 17, la squadra del presidente Giorgio Quartuccio tornerà finalmente a giocare davanti. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

Immagine generica

Leggi anche questi approfondimenti

top spin messina tornaLa Top Spin Messina torna a Villa Dante per il debutto casalingo contro la Marcozzi - Dopo due vittorie in trasferta consecutive, che hanno fruttato cinque punti in classifica, la Top Spin Messina WatchesTogether è pronta a vivere le emozioni del debutto casalingo. Lo riporta messinasportiva.it

Tennistavolo, la Top Spin Messina torna a Villa Dante: contro la Marcozzi il debutto casalingo - Dopo due vittorie in trasferta consecutive, che hanno fruttato cinque punti in classifica, la Top Spin Messina WatchesTogether è pronta a vivere le emozioni del debutto casalingo. Come scrive strettoweb.com

La Top Spin Messina torna a Villa Dante contro la Marcozzi - Dopo due trasferte consecutive, la squadra del presidente Giorgio Quartuccio è pronta ad affrontare domenica pomeriggio la rivale sarda ... today.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Top Spin Messina Torna