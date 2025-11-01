Si alza la posta in gioco nell'inchiesta su Garlasco. E Andrea Sempio potrebbe offrire al procuratore di Pavia Fabio Napoleone il suo interrogatorio su un piatto d'argento. A ventilare la possibilità è stato il suo avvocato Liborio Cataliotti, che con la collega Angela Taccia difende il 37enne, il quale, lo scorso maggio aveva disertato, grazie a un cavillo giuridico, l'appuntamento davanti ai pm pavesi per essere ascoltato in qualità di indagato per l'omicidio di Chiara Poggi. «I processi sono come una partita a poker. Può essere che Sempio si faccia interrogare. Noi giocheremo in contropiede rispetto alla procura, per usare un termine calcistico», ha detto il penalista intervenendo in tv. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - La tattica di Sempio, ora vuole andare dai pm: il "risiko" per farsi interrogare