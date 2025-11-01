La sua trasformazione in Medusa per Halloween 2025 è qualcosa di mai visto | serpenti vivi denti affilati e un look così complesso da richiedere un pannolone

I l 31 ottobre ha una sola regina, e il suo trono è a New York. Anche quest’anno, l’annuale festa di Halloween di Heidi Klum si è trasformata in un evento ad altissima tensione creativa, con la padrona di casa protagonista della sua metamorfosi più complessa. Dimenticate l’ironia del verme o la dolcezza di E.T.: Heidi Klum è diventata Medusa per Halloween 2025, un incubo mitologico che ha richiesto mesi di lavoro. Ad accompagnarla sul blue carpet, il marito Tom Kaulitz, perfetto nel ruolo della sua ultima vittima: un guerriero pietrificato. Heidi Klum si prepara per Halloween. È lei la regina. guarda le foto Heidi Klum a Halloween 2025: il costume di Medusa. 🔗 Leggi su Iodonna.it © Iodonna.it - La sua trasformazione in Medusa per Halloween 2025 è qualcosa di mai visto: serpenti vivi, denti affilati e un look così complesso da richiedere... un pannolone

