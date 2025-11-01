La storia del Cantiere Infanzia di Roma | così un edificio abbandonato è diventato un punto di riferimento del Quarticciolo
Era il 2000 quando Cantiere Infanzia aprì per la prima volta, all’interno di uno stabile abbandonato, le sue porte alla cittadinanza. Venticinque anni dopo quelle stesse porte continuano ad aprirsi per i bambini e i ragazzi del Quarticciolo, quartiere a est della capitale. La struttura infatti ospita ancora oggi al suo interno il nido “ Oltre il Giardino ” (per neonati dai 12 ai 36 mesi ) e la ludoteca “ Il Pifferaio Magico ” (per bambini dai 3 ai 12 anni), realtà che in questi anni sono diventate un punto di riferimento per gli oltre 3 mila minori che le hanno frequentate nel corso del tempo. E così per celebrare la conferma dell’affidamento da parte del comune di Roma Capitale alla Cooperativa Nuove Risposte, la struttura ha organizzato una giornata di festa alla quale hanno partecipato le famiglie e il corpo insegnanti. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
