La Stanza 3B in libreria il nuovo ‘giallo’ di Marzio Di Mezza
Tempo di lettura: < 1 minuto A partire dal 15 novembre 2025 arriva in libreria e sulle principali piattaforme online La Stanza 3B. La prima indagine di Ennio Carbone, il nuovo romanzo giallo di Marzio Di Mezza, pubblicato da Edizioni Vulcaniche. Il protagonista, Ennio Carbone, ha cinquantadue anni, una laurea in filosofia, un passato da giornalista e un presente da sorvegliante notturno. È un uomo che ha scelto il silenzio come rifugio da un mondo troppo rumoroso. Ma una notte qualsiasi, in un magazzino abbandonato, trova tracce di sangue e un’identità cancellata. Da lì inizia un’indagine che lo riporta al suo passato e, soprattutto, a se stesso. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
