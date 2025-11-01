La Stagione 5 di Stranger Things risponderà ad una domanda rimasta in sospeso dalla Stagione 1

Dopo quasi dieci anni, Stranger Things si prepara a chiudere il suo ciclo narrativo rispondendo a una domanda che perseguita i fan sin dall’inizio: perché Will Byers è stato rapito? I creatori Matt e Ross Duffer hanno confermato che la Stagione 5, in arrivo su Netflix, sarà il capitolo delle rivelazioni definitive. Non solo scopriremo la vera natura del Sottosopra, ma verrà finalmente chiarito il motivo per cui proprio Will è stato scelto e trascinato in quella dimensione oscura che ha dato il via a tutto. Secondo i Duffer (grazie ad IGN ), la risposta era già stata suggerita nel sesto episodio della seconda stagione, The Spy, dove Will – controllato dal Mind Flayer – aiuta inconsapevolmente i militari a cadere in un’imboscata. 🔗 Leggi su Game-experience.it © Game-experience.it - La Stagione 5 di Stranger Things risponderà ad una domanda rimasta in sospeso dalla Stagione 1

