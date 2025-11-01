La sfida del bene comune parte da Bologna | Mattarella inaugura l' Assemblea Anci
Sarà il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, a inaugurare la 42ª Assemblea Annuale Anci (Associazione nazionale comuni italiani), confermando la centralità dell'appuntamento per il dibattito nazionale. L'evento, intitolato "Insieme per il bene comune", si terrà a BolognaFiere dal 12 al. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it
